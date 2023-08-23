مدرب وادي دجلة: نسعى للتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي ..

أكد وائل السيد المدير الفني لفريق وادي دجلة للسيدات، أن فريقه يسعى للتتويج بتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية من 24 وحتى 30 أغسطس الجاري.

ويشارك 4 فرق في التصفيات وهم وادي دجلة (مصر)، سبورتنج الدار البيضاء (المغرب)، الجمعية النسائية بسوسة (تونس)، وآفاق غليزان (الجزائر).

وقال وائل السيد: "نسعى للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث حققناها في العام الماضي، وتأهلنا إلى دوري الأبطال".

وأضاف: "البطولة تقام للمرة الثالثة في مصر، ونأمل بأن نكون صورة جيدة للكرة النسائية المصرية، من خلال التتويج بالبطولة".

وتابع: "الأجواء في مدينة الإسكندرية رائعة وهادئة حتى الآن سواء ملعب التدريب، أو من جانب الإقامة في الفنادق، وأتمنى أن تستمر هذه الأجواء عندما تنطلق المباريات".