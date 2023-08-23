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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تفاصيل جديدة فى معركة الشوم على شاطئ فريسكا بالإسكندرية

مشاجرة شاطيء فريسكا
مشاجرة شاطيء فريسكا

 

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن تفاصيل المشاجرة بالشوم والتي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بشاطئ فريسكا المميز بمنطقة ميامي، مؤكدة أن الواقعة انتهت بالصلح بين الطرفين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لمشاجرة بين إحدى الأسر «مصطافين» وبعض العاملين التابعين لمستأجري شاطئ فريسكا المميز بمنطقة ميامي.

 

وأوضحت إدارة السياحة والمصايف، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على طرفي المشاجرة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وعرض الطرفان على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

أشارت الإدارة إلى أنه خلال سير التحقيقات في سراي النيابة العامة تصالح طرفا المشاجرة، إلا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجر الشاطئ طبقا لبنود كراسة الشروط.