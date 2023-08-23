كشف ملابسات إنهاء حياة أحد الأشخاص بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتغيب (شقيقه - مقيمًا بدائرة القسم).

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيما بدائرة القسم).

العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.