مكتبة مصر العامة فى قنا تُعرف بأنشطتها بزيارات إلى القري

واصلت إدارة مكتبة مصر العامة فى قنا، الدفع بزيارات إلى قري ونجوع المحافظة للتعريف بأنشطة المكتبة المُفتتحة أمام الجمهور فى منتصف يونيو الماضي.

نظمت إدارة المكتبة بإشراف الدكتور سيد عباس مدير مكتبة مصر العامة، نحو 9 زيارات إلى قري متفرقة بشمال وجنوب المحافظة.

وتقوم بالتعريف بالمكتبة وأنشطتها شيرين العدوي نائب مدير مكتبة مصر العامة، وتشمل هذه الزيارات ندوات تثقيفة فى كل زيارة، إضافة إلى حث الجمهور على زيارة المكتبة والاستفادة من زخمها المعرفي.

وتأتي تلك الزيارات فى إطار مبادرة مصر تقرأ ومن خلال مكتبة مصر المتنقلة .

وتضم مكتبة مصر العامة فى قنا، أربعة طوابق تشمل، الدور الأرضي، وتبلغ مساحته 867 مترًا مربعًا، مكون من قاعة اجتماعات، قسم الإعارة والاشتراكات، كافتيريا مكتبة أطفال تستوعب 25 ألف كتاب ووعاء معلوماتي، ومنطقة أنشطة للأطفال

والطابق الأول، ويضم مكتبة للكبار، تبلغ مساحتها 817.50 مترا مربعًا، قاعة اطلاع للكبار تستوعب عدد 25 ألف كتاب، قاعة أنشطة متعددة للأطفال والشباب مكاتب إدارية، أماكن استقبال الجمهور.

والطابق الثاني ويشمل مكتبة الشباب، وتبلغ مساحتها 817.50 متراً مربعًا مكونة من قاعة اطلاع شباب، بقدرة استيعابية 10.000 كتاب ووعاء معلوماتي، وقاعة مؤتمرات وندوات تستوعب 118 مستفيداً، وأماكن لاستقبال الجمهور.

رسوم الدخول والاشتراك بالمكتبة

ويضم الطابق الثالث والذي يضم قاعات متعددة الاستخدام، بمساحة إجمالية 817.50 متراً مربعًا مكونة من، قاعة تدريب حاسبات آلية تستوعب 30 جهازاً للحاسب الآلي، قاعة تدريب لغات تستوعب عدد 40 مستفيداً، قاعة متعددة الأغراض تستخدم في تقديم أنشطة وإقامة معارض فنية، إلى جانب المكاتب الإدارية لإدارة المكتبة.

وتقع مكتبة مصر العامة على مساحة تقدر 4400 متر مربع، وتكلف مشروع إنشائها 65 مليون جنيه.