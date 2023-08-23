مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024

اكتملت الأندية المتأهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد 2023- 2024.



تبدأ دوري أبطال آسيا في نسخته الـ21 من البطولة، في شهر سبتمبر حتى مايو 2024، وستكون المباريات لأول مرة في موسم الخريف بدل الربيع، وتقسم الأندية إلى 10 مجموعات كل مجموعة بها أربعة فرق، يتم توزيعها منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى إلى الخامسة، وأندية الشرق من السادسة حتى العاشرة.



تنطلق أولى مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، يومي 18 و19 سبتمبر، وتبدأ غدًا الخميس قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة وقطر، الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:



بدأت مباريات الدور التمهيدي من المسابقة يومي 15-16 أغسطس، ومباريات الملحق يوم 22 أغسطس.

دور المجموعات آسيا 18 سبتمبر حتى 13 ديسمبر، دور الستة عشر من 12-14 فبراير 2024 مباريات الذهاب، فيما الإياب ستكون 19-21 فبراير.

دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 4-6 مارس 2024 بالذهاب، فيما مباريات الإياب 11-13 مارس 2024.

نصف النهائي 16-17 أبريل 2024 ، فيما مباريات الإياب 23-24 أبريل 2024.

فيما موعد مباراة النهائي، 11 و18 مايو 2024 وستكون مباراة الذهاب في منطقة الشرق فيما الذهاب في منطقة الغرب.

تصنيف الأندية بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:

الغرب



جاء المستوى الأول كالتالي: الهلال، السد القطري، الاتحاد السعودي، بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي

-المستوى الثانى: الدحيل القطري، سيباهان الإيراني، ناساف الاوزبكي، الفيحاء السعودي، نساجي مازاندران الإيرانى

-المستوى الثالث: الفيصلي الأردني، استقلال دوشنبه طاجيكستان، القوة الجوية العراقي، أهال التركمنستاني ومومباي الهندي

-المستوى الرابع: العين الإماراتي، النصر السعودي، الشارقة الإماراتي، أجمك الأوزبكي ونافباخور الأوزبكي

منطقة الشرق

المستوى الأول: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، ووهان ثري تاونز (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

- المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو (اليابان)، شاندونج تايشان (الصين)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، كاواساكي فرونتال (اليابان).

- المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

- المستوى الرابع: كيتشي (هونج كونج)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية) أو هايفونج (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) أو لي مان (هونج كونج)، زيجيانج (الصين) أو بورت (تايلاند)، شنجهاي بورت (الصين) أو باثوم يونايتد (تايلاند).