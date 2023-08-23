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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار جسر قيد الإنشاء في الهند

انهيار جسر في الهند
انهيار جسر في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في ولاية "ميزورام" الواقعة شمال شرق الهند إلى 26 ضحية.

 

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن السلطات تخشى من أن يكون هناك عدد من الأشخاص محاصرين في الموقع، لاسيما أن ما بين 35 إلى 40 عامل بناء كانوا متواجدين في الموقع وقت انهيار الجسر.

جار تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى أنه جار تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

بدورها، بدأت سلطات السكك الحديدية في التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

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