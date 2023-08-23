وزارة الحج والعمرة تعلن طرق ميسرة لحجز المعتمرين القادمين من باكستان وبنجلاديش

تحرص وزارة الحج والعمرة بتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن من مختلف انحاء العالم، للقدوم بشكل ميسر لاداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة بالمدينة المنورة.

ونشرت وزارة الحج والعمرة طرق ميسرة للمعتمرين من جمهوريتي باكستان الإسلامية وبنجلاديش الشعبية القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، عقب زيارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن لجمهورية باكستان الإسلامية وبنجلاديش الشعبية، للوقوف على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، والاجتماع بعدد من المسؤولين لمناقشة تسهيل إجراءات قدوم معتمري جمهوريتي باكستان وبنجلاديش، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وضمن سلسلة الزيارات الدولية التي انطلقت مطلع العام الماضي 2022.

5 طرق لحجز العمرة للقادمين من باكستان وبنجلاديش

ووفرت وزارة الحج والعمرة عدة طرق لقدوم المعتمرين من باكستان وبنجلاديش كالتالي:

حجز حجز باقة عمرة عبر منصة نسك الإلكترونية Nusuk.sa. الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء والمعارف المواطنين في المملكة عبر visa.mofa.gov.sa . الحصول على التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرة الولايات المتحدة أوالمملكة المتحدة أو شنغن. الحصول على التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج، وحاملي تأشيرة الولايات المتحدة أوالمملكة المتحدة أو شنغن. الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية من قريب مقيم في السعودية عبر visa.mofa.gov.sa.

وزارة الحج والعمرة..ضوابط تعامل المعتمرين مع الآخرين

كما دعت الوزارة المعتمرين عند بدء رحلتهم الإيمانية، أن يتحلوا بالسلوكيات الحميدة، والحرص على الالتزام بعدد من الضوابط خلال تعاملهم مع الاخرين ومنها: