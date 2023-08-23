الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم في 5 بنوك

في ظل ارتفاع أسعار الكتب والصعود الملحوظ في مصروفات المدارس والجامعات، تتنافس البنوك على منح تمويلات متخصصة للتعليم بهدف مساعدة أولياء الأمور لتأمين أفضل المستويات التعليمية لأبنائهم.

وترصد “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من البنوك:

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من البنوك

شهادة قيد معتمدة من الجهة التعليمية تتضمن المصروفات السنوية المطلوبة ودورية سداد الأقساط.

صورة بطاقة الرقم القومى وإيصال مرافق حديث.

وفى حالة الموظفين تطلب البنوك شهادة إثبات دخل وضمان تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

وفي حال أصحاب المعاشات فإنه يتطلب بيان معتمد من جهة صرف المعاش موضح فيه قيمة المعاش وصفة العميل، مع توقيع العميل على إقرار بعدم قطع تحويل المعاش على البنك طوال فترة التمويل، وبيان بالمستفيدين من المعاش، وتعهد من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش.

وفي حال أصحاب المهن الحرة فيتطلب صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص – تصريح مزاولة المهنة، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى.

تفاصيل قرض التعليم من البنوك

قرض التعليم من بنك مصر

يمكن الحصول على قرض التعليم من بنك مصر بقيمة تمويل تصل نسبتها إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية بقيمة 500 ألف جنيه، وتصل فترة السداد إلى 7 سنوات ، وبحد أدنى للدخل الشهري: 5000 جنيه، على أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

قرض التعليم من بنك القاهرة

يمكن الحصول على قرض التعليم من بنك القاهرة بحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن تصل فترة سداد القرض إلى 12 شهر ويكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه شهريًا.

قرض التعليم من البنك التجاري الدولي

يمكن الحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي بقيمة تمويل تصل إلى 350 ألف جنيه بفترة السداد تصل إلى 5 سنوات بحد أدنى للدخل الشهري 5000 جنيه، وسعر الفائدة 18%.

قرض التعليم من بنك البركة

يمكن الحصول على قرض التعليم من بنك البركة بقيمة 250 ألف جنيه ونسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، بفترة السداد تصل إلى 5 سنوات بحد أدنى للدخل الشهري 5000 جنيه.

قرض التعليم من البنك العربي الإفريقي الدولي

يمكن الحصول على قرض التعليم من البنك العربي الإفريقي الدولي بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، ونسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، على أن تصل فترة السداد إلى 7 سنوات بحد أدنى للدخل الشهري 5000 جنيه.