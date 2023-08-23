الشباب والرياضة تواصل جهودها لتوعية الشباب والفتيات بالإسكندرية

استكملت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لاختيار افضل العناصر المتقدمة والفعالة ليكونوا ضمن فريق متطوعى المديرية.

كانت قد أعلنت مديرية الشباب والرياضية بالإسكندرية عن تقدم ١١٥٠ شابا وفتاة على مدار ثلاثة أيام للانضمام لفريق متطوعي المديرية للمشاركة في الفاعليات المحلية والقومية والاحتفالات التي تنظمها المديرية خلال الفترة القادمة.

قالت الدكتورة " صفاء " وكيل وزارة الشباب والرياضة إن أهمية العمل التطوعي تعزيز الانتماء الوطني، وتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية العلمية والعملية من خلال مشاركتهم في أنشطة المجتمع المختلفة وإعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة والشبابية.

من جانب آخر شهد مركز شباب المعمورة بشرق الإسكندرية اللقاء التعريفي الخامس الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للبرنامج القيادي للفتيات "ريحانة" لرفع وعي الفتيات وتعزيز دورهن بالمجتمع بمشاركة 40 عضوة من أعضاء المركز.

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن برنامج "ريحانة" يستهدف تطوير المهارات الشخصية للفتيات لتكون أكثر فاعلية بالمجتمع وذلك من خلال عقد المحاضرات والجلسات النقاشية لقضايا الفتيات وتثقيفهن في العديد من المجالات المختلفة. وتناول اللقاء تعريف الفتيات بحقوقهم القانونية، وقانون حماية المرأة، والتغذية السليمة، وتعزيز دور الفتيات في المجتمع.