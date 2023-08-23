الإيقاع بمُجرم بحوزته سلاح ناري ومخدرات بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سلاح ناري وكمية من المواد والعقاقير المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بالدقهلية.

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جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس)وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام- بندقية خرطوش- 300 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"- طبنجة - عدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارىلحماية نشاطه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (130 ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.