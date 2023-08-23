تصنيف الفرق بدوري أبطال آسيا ونظام القرعة

تبدأ قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا في المموسم الجديد 2023-2024 غدا الخميس، بعدما أكتملت الأندية المتأهلة لدور المجموعات من البطولة.



دوري أبطال آسيا في نسخته الـ21 من البطولة، تبدأ في شهر سبتمبر حتى مايو 2024، وستكون المباريات لأول مرة في موسم الخريف بدل الربيع، وتقسم الأندية إلى 10 مجموعات كل مجموعة بها أربعة فرق، يتم توزيعها منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى إلى الخامسة، وأندية الشرق من السادسة حتى العاشرة.



يتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 لقاءات في الدور التمهيدي الفاصل، وتنطلق أولى مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، يومي 18 و19 سبتمبر، وتبدأ غدًا الخميس قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ، ومكة المكرمة وقطر ، الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا:



الأندية المتأهلة لدوري أبطال آسيا: الهلال السعودي، السد القطري، الاتحاد السعودي، الدحيل القطري، سيباهان الإيراني، الفيصلي الأردني، استقلال دوشنبه طاجيكستان، العين الإماراتي، النصر السعودي، الشارقة الإماراتي، بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، ناساف الاوزبكي، الفيحاء السعودي، نساجي مازاندران الإيرانى، القوة الجوية العراقي، أهال التركمنستاني ومومباي الهندي، الشارقة الإماراتي، أجمك الأوزبكي ونافباخور الأوزبكي.

وكان نادي الشرطة العراقي أعتذر منذ فترة بشكل رسمي عن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.



تصنيف الأندية بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:



جاء المستوى الأول كالتالي: الهلال، السد القطري، الاتحاد السعودي، بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي

-المستوى الثانى: الدحيل القطري، سيباهان الإيراني، ناساف الاوزبكي، الفيحاء السعودي، نساجي مازاندران الإيرانى

-المستوى الثالث: الفيصلي الأردني، استقلال دوشنبه طاجيكستان، القوة الجوية العراقي، أهال التركمنستاني ومومباي الهندي

-المستوى الرابع: العين الإماراتي، النصر السعودي، الشارقة الإماراتي، أجمك الأوزبكي ونافباخور الأوزبكي

منطقة الشرق

المستوى الأول: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، ووهان ثري تاونز (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

- المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو (اليابان)، شاندونج تايشان (الصين)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، كاواساكي فرونتال (اليابان).

- المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

- المستوى الرابع: كيتشي (هونج كونج)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية) أو هايفونج (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) أو لي مان (هونج كونج)، زيجيانج (الصين) أو بورت (تايلاند)، شنجهاي بورت (الصين) أو باثوم يونايتد (تايلاند).



نظام قرعة دوري أبطال آسيا:



يشارك 40 ناديا في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 20 من منطقة الغرب ومثلهم من منطقة الشرق، وتقسم المجموعات إلى 5 مجموعات لفرق الغرب، ومثلها لفرق الشرق.

قسم الاتحاد الآسيوي الأندية الـ 40 إلى أربع مستويات، وسيتم سحب فريق من كل تصنيف ليتواجد 4 فرق في كل مجموعة.

