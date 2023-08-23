بأقل تكلفة.. أماكن للتنزه لا تتعدى 50 جنيهاً

يبحث بعض الأشخاص عن أماكن مناسبة للخروجات بتكلفة مادية بسيطة، حيث في فصل الصيف يحب الكثير من المواطنين تغيير الجو في عطلات نهاية الأسبوع والذهاب لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة، ومع ذلك تصادفهم هنا الحيرة في اختيار الأماكن المناسبة.

ويوجد العديد من الخيارات لأماكن خروج عائلية في القاهرة ولكل منها ميزته الخاصة، فأيًا كان محل إقامتك تستطيع اصطحاب أطفالك وعائلتك لقضاء وقتٍ مميز والاستمتاع بالعطلة في أماكن ممتعة وآمنة.

أماكن للفسح والخروجات بتكلفة لا تتعدى 50 جنيهاً

- الحدائق العامة

تفتح الحدائق العامة أبوابها أمام الجمهور الراغب في الاستمتاع وتتميز بأنها مناسبة للفسح الأسرية، حيث الأماكن المخصصة للأطفال للتنزه واللعب، كما أنها تعتبر رخيصة الثمن بشكل نسبي ولا تتعدى 50 جنيهاً، ومن أشهر هذه الحدائق، حديقة الأورمان والأزهر والأسماك وحديقة الحرية وغيرها.

- كورنيش النيل

من أشهر الأماكن في القاهرة التي يتوجه لها أغلب الناس للخروج والاحتفال، وركوب المراكب النيلية، للاحتفال كما يوجد بوسط البلد المقاهي والمطاعم أيضًا، فتبدأ ميزانية التنزه على النيل بخمسة جنيهات.

- منطقة الحسين

تعد منطقة القاهرة الفاطمية، مكانًا مناسبًا للخروج والاحتفال، كما أنها غير مكلفة ماديًا، فتبدأ تكلفة الزيارة من 10 جنيهات هي ثمن كوب شاي على أحد مقاهي المنطقة.

- جبل المقطم

يمكن الجلوس في الخيم، والتمتع بالجو الهادئ، والتقاط مجموعة من الصور التذكارية، التي يغلب عليها الطابع البدوي، في مقابل 20 جنيهًا، ويفضل الذهاب في الليل، لأن شكل الجبل مع الإضاءة يجعل الشخص يشعر وكأنه في مدن خيالية، يحيط بها الجمال من كل مكان.

وليس شرطًا الذهاب إلى الخيم، بل يمكن قضاء تمشية ممتعة في المنطقة، وتناول الفشار أو الذرة المشوي، أو البعض المسليات التي يمكن بيعها في الطريق، بتكلفة بسيطة 5 جنيهات أو أكثر، وهو مناسب للأشخاص الذي يحبون الهدوء والتمشية للاستمتاع بالجو والهواء النقي.

- ممشى أهل مصر

يمكن اعتبار الذهاب إليه خروجة بـ20 جنيهًا، يستمتع فيها الشخص بالتصاميم المميزة، ويحاوط الممشى العديد من المنتزهات التي يمكن رؤيتها، بالإضافة إلى تمثال ممشى أهل مصر، والتصوير إلى جواره، ويمكن الذهاب إليه منذ الصباح، إذ يتميز بالهدوء، بالإضافة إلى الجلوس على الكورنيش.

- مجمع الأديان في مصر القديمة

يعتبر من أهم الأماكن المصرية حيث يجتمع فيه لـ3 ديانات الجوامع والكنائس والمعبد اليهودي، وستشعر أنك بداخل شوارع القدس التي تشهدها في الأفلام، وبعد ذلك سيكون أمامك المتحف القبطي، بجانب الكنيسة المعلقة.

وسترى هناك كل ما يخص التاريخ القبطي من القديم إلى الحديث، والمكان مزود بالمرشدين السياحين، ثم المعبد اليهودي، ولكنه حالياً في حالة ترميم، ثم مسجد عمرو بن العاص وبه ترميم أيضاً، ولن يكلفك هذا المكان أكثر من تذكرة المترو.