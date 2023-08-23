ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار .

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى–2 هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة" –دارجة نارية) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار ، والسلاح للدفاع والهاتفين للتوصل بعملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على مُتهم

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.