تستعد الأندية لخوض غمار بطولة دوري أبطال آسيا في المموسم الجديد 2023-2024 بعدما أكتملت الأندية المتأهلة لدور المجموعات من البطولة.



تنطلق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الـ21 من البطولة، من شهر سبتمبر حتى مايو 2024، وستكون المباريات لأول مرة في موسم الخريف بدل الربيع.





10 مجموعات:



تقسم الأندية إلى 10 مجموعات كل مجموعة بها أربعة فرق، يتم توزيعها منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى إلى الخامسة، وأندية الشرق من السادسة حتى العاشرة.





موعد بداية مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا:



وتحددت 32 ناديا من أصل 40 في دور المجموعات، وسيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 لقاءات في الدور التمهيدي الفاصل، وتنطلق أولى مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، يومي 18 و19 سبتمبر.



موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا :



تبدأ غدًا الخميس قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ، ومكة المكرمة وقطر ، الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا:

صعدت أندية كل من: الهلال، السد القطري، الاتحاد السعودي، الدحيل القطري، سيباهان الإيراني، الفيصلي الأردني، استقلال دوشنبه طاجيكستان، العين الإماراتي، النصر السعودي، الشارقة الإماراتي، بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، ناساف الاوزبكي، الفيحاء السعودي، نساجي مازاندران الإيرانى، القوة الجوية العراقي، أهال التركمنستاني ومومباي الهندي، الشارقة الإماراتي، أجمك الأوزبكي ونافباخور الأوزبكي.

