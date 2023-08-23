المعاهد الازهرية تعلن تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية

اعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة التنسيق الالكتروني للتقديم بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية، لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2023/2024، حيث كان آخر موعد للتقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية، يوم 10 أغسطس الجارى.

كان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءً من 25 يونيو الماضي، وحتى 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية، والمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17 يوليو 2023

من جانب اخر وجَّه الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جميع العاملين بمنطقة الإسكندرية بتيسير إجراءات تحويل الطلاب بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، وتوفير كل سبل الراحة والوقت والجهد على أولياء أمور الطلاب خلال عملية التحويل.

وأكد الشيخ " خميس " على حرص الأزهر واهتمامه تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بكل أبنائه الطلاب ورعايتهم، لأنهم أمانة في أعناقنا، وذلك خلال جولة تفقدية في معهدي غيط العنب والنصر بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية الأزهرية.

وأجرى رئيس المنطقة جولة ميدانية اليوم شملت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022/ 2023، بلجنتي الإسكندرية ولجنة بنين سموحة النموذجي؛ يرافقه أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي و إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة والإعلام، ، دون رصد أية شكاوى، ومرور الامتحان في هدوء واستقرار في مختلِف اللجان.