الذكاء الاصطناعي يورط شيرين عبدالوهاب مع غفران محمد.. الموضوع يخوّف (فيديو)

انتشرت أغاني وفيديوهات مُستخدم فيها خاصية الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا، فتتغير أغنية ما لتكون بصوت مطرب آخر، ويتم تركيب وجه فنان على جسد فنان آخر.

شيرين عبد الوهاب بالذكاء الاصطناعي

وهذا ما ورط النجمة شيرين عبدالوهاب مع الفنانة غفران محمد، لتتفاجأ غفران بتداول فيديو لها وهي تغني "أنا غلطان" للمطرب بهاء سلطان، وباستخدام الذكاء الاصطناعي تم تغيير ملامحها بملامح شيرين.

الفيديو الحقيقي لغفران محمد

ونشرته إحدى المواقع الإخبارية لتفاجئ الجميع بتغيير شيرين المفاجئ وظهورها بشكل رشيق في وقت قصير جدًا، إلا أن انهالت التعليقات على المنشور مؤكدين أنها ليست شيرين عبد الوهاب بل غفران محمد.

وسرعان ما قامت غفران محمد بالرد على هذا الفيديو مؤكده أنها هي صاحبة الفيديو ولكن قام بعض رواد السوشيال ميديا باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي لتركيب ملامح شيرين عبد الوهاب على جسد غفران.

وعلقت غفران محمد على الفيديو قائلة: "الفيديو بقاله فترة بيتبعتلي والموضوع بقي بصراحة يخوف.. مش هفهم ازاي ممكن حد يشوفه عادي".

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الفنانة غفران محمد

ما لا تعرفه عن غفران محمد

غفران محمد هي مغنية وممثلة مصرية من مواليد الإسكندرية، رشحها المخرج تامر حمزة لدور "شهد" فى الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحي".

وقامت بطرح أغنيتها "بتحلوي"، كما قدمت مع المطرب السورى عمار شعاع دويتو بعنوان "زى النهاردة".

وخطفت الأنظار في دورها المميز بمسلسل "جمال الحريم" الذي كان يدور في إطار من الرعب والتشويق، لتدخل في عالم استحضار الأرواح وتعاملها مع الجن.