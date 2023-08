ريلمي تطلق سلسلة realme 11 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل

أطلقت شركة ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، هاتفها الجديد realme 11 Pro في مصر، خلال حدث مميز يليق بالهاتف الجديد، وتعد هذه السلسلة المنتظرة اضافة كبيرة في عالم التصاميم، حيث فاق تصميمه الجلدي الفاخر جميع التوقعات ليناسب جميع الأذواق، كما يتميز بمجموعة تقنيات ثورية من ضمنها كاميرا بدقة 200 ميجابكسل ليلتقط جميع لحظاتك الفريدة، أيضاً يُقدم بشاشة OLED منحنية بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز. وهذا ما يؤكد قرب ريلمي من مستخدميها وسعيها الدائم لتقديم تصاميم أنيقة تليق بهم.

قالت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة realme: “تحتفل شركة realme بالذكرى الخامسة الهامة لتأسيسها من خلال الإطلاق المرتقب لسلسلة realme 11 Pro [Leap Up Product]. تم إعداد هذا الإصدار الاستثنائي لإحداث ثورة في هذا القطاع من خلال تقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها. ومن خلال إستراتيجيتنا الرائدة "No leap no Launch"، تستهل شركة realme حقبة جديدة، حيث تأخذ سلسلة 11 Pro قفزة هائلة إلى الأمام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المتميزة."

وشددت يحيى على أهمية مصر باعتبارها السوق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة: "كانت مصر دائمًا في قلب عملياتنا الإقليمية". وسلطت الضوء بفخر على إنجازات العلامة التجارية، قائلة: "في عام 2020، حصلنا على مكانة رائعة في السوق المصري، حيث وصلنا إلى المراكز الأربعة الأولى المرموقة. وفي عامين فقط، صعدنا إلى المراكز الثلاثة الأولى، والآن، تقدم realme بكل فخر "سلسلة Pro 11 إلى مصر، تشمل جميع الميزات المتطورة. علاوة على ذلك، قطعنا أيضًا خطوات مثيرة للإعجاب، وحصلنا على المركز الثاني في الجزائر، والتصنيف في المراكز الأربعة الأولى في المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق."

الأناقة تلتقي بالابتكار: تصميم جلدي فاخر من قبل مصمم سابق في غوتشي، ماتيو مينوتو

تُضفي شركة realme لمسة من الفخامة والجمالية على هواتفها الجديدة بالاستعانة بخبرة مصمم غوتشي السابق، ماتيو مينوتو. تم بناء سلسلة realme 11 Pro ببراعة فنية من الدرجة الأولى من خلال برنامج realme Design Studio. وتتميز السلسلة بخلفية مصنوعة من جلد نباتي Lychee الفاخر لمنحها لمسة أنيقة وراحة فائقة وقدرة تحمُل متين. ويضيف تصميم الدرز ثلاثي الأبعاد لمسة من الرقي والتميّز، في حين يعزز النسيج المنسوج ثلاثي الأبعاد مظهر الهاتف بشكل عام، مما يُعزّز من جاذبيته بمظهره العصري والفاخر. تتوفّر سلسلة realme 11 Pro بثلاثة ألوان ساحرة وجذابة: Sunrise Beige وOasis Green وAstral Black.

تجربة بصرية مذهلة: شاشة منحنية متطورة تتيح حماية العين

يعيد طرازا realme 11 Pro 5G و11 Pro Plus تعريف مفهوم الانغماس البصري من خلال شاشاتهما المذهلة. استعد لتأسرك شاشات AMOLED المنحنية مقاس 6.7 بوصة، والتي تتميز بدقة FHD+ فائقة الوضوح تبلغ 2400 × 1080 بكسل. يضمن معدل التحديث العالي البالغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس البالغ 360 هرتز مرئيات ناعمة كالحرير وتفاعلات لمس فائقة الاستجابة. علاوة على ذلك، فإن شرائح MediaTek 6nm Dimensity 7050 5G المشتركة تمكن هذه الأجهزة من تقديم أداء لا مثيل له، مما يجعلها بعيدة عن المنافسة. تم تجهيز كل من هواتف realme 11 Pro 5G و11 Pro Plus ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد دون المساس بالأداء، أيضاُ يدعم خاصية الشحن السريع التي تصل إلى 100 واط. فإن كلا الطرازين يوفران متعة للعين، حيث يقدمان ألوانًا نابضة بالحياة ومستويات سطوع استثنائية تعمل على تحسين جودة المشاهدة إلى آفاق جديدة. انغمس في روعة بصرية تضفي الحيوية على المحتوى الخاص بك كما لم يحدث من قبل.

قمة التصوير بالهواتف المحمولة: مستشعر التكبير الفائق بدقة 200 ميجابكسل 4X

من بين مزايا هاتف realme 11 Pro+ البارزة يأتي مستشعر التكبير الفائق بدقة 200 ميجابكسل، وهو الأول من نوعه في صناعة الهواتف الذكية. يمنح المستخدمون تجربة تكبير غير مسبوقة وصوراً بجودة استثنائية، حيث يتفوق هذا المستشعر على جميع المعايير السابقة. وتمكّنت شركة realme من استغلال كامل إمكانيات تقنية 200 ميجابكسل + OIS بفضل التعاون الناجح مع Samsung، وهذا الأمر يُمكّنها من تقديم جودة كاميرا لا مثيل لها دون أن تزيد التكلفة.

ويأتي المستشعر بتقنية فريدة تمكّن المستخدمين من التقاط صور بتقنية التكبير/التصغير بدون فقدان للتفاصيل بمعدل 4 مرات، وهو الأمر الذي يعتبر الأول من نوعه في صناعة الهواتف الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الهاتف بوضع عمودي 2x وتقنية التكبير التلقائي، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة بكل سهولة ودقة. كما تمنح تقنية SuperOIS المستخدمين القدرة على التقاط الصور الرياضية والشوارع بكل يسر وتأكيد وضوح الصور حتى في المشاهد الديناميكية. ويضيف وضع التصوير الفوتوغرافي في الشوارع 4.0 ووضع السياحة "لونلي بلانت" مزيدًا من التحسين على القدرات الإبداعية للمستخدمين، حيث يمكنهم استخدامها بلا حدود. وبفضل وضع Super NightScape ووضع القمر ووضع السماء المرصعة بالنجوم، يتحسن أداء التصوير الليلي ويتمتع المستخدمون بتجربة تصوير استثنائية تتمتع بجودة رفيعة المستوى.

سلسلة realme 11 Pro: تجربة أداء وأناقة فائقة تتفوق في فئة الهواتف الذكية المتوسطة!

تفتخر شركة realme بتطوير سلسلة realme 11 Pro، التي تجسد التزامها القوي بالابتكار والأناقة وتجربة المستخدم. تأتي هذه السلسلة بإصدارين يتميزان بسعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت و256 جيجابايت، وتُزوّد بمستشعر زووم فائق بدقة 200 ميجابكسل لتقديم صور استثنائية وراقية لا مثيل لها في فئتها.

هذه السلسلة تمنح المستخدمين تجربة فريدة في الأداء والأناقة، وتعد فعلاً الضربة القاضية على فئتها، وتمثل خيارًا لا يُضاهى لمحبي التكنولوجيا والأناقة.

للاستمتاع بتجربة الهواتف الذكية الاستثنائية من سلسلة realme 11 Pro، يُرجى زيارة المتاجر المعتمدة لشركة realme في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ابتداءً من 1 أغسطس 2023.