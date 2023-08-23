دورة صقل مهارات مسؤولي المخزون السلعي وأمناء المخازن بالإدارات الفرعية بالشرقية

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالشرقية، بالتعاون مع إدارة المخزون السلعي، دورة صقل مهارات مسؤلية المخزون السلعي وأمناء المخازن بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب وذلك بالتعاون مع إدارة المخزون السلعي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

شارك في الدورة ٨٠ موظف من العاملين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب والتي استمر على مدار يومين متتاليين.

تناولت الدورة، الشروط الواجب توافرها في العمل بالمخازن والرقابة عليها، وتعريف المخزن والشروط الواجب توافرها في المخزن المطابق للمواصفات، وشروط التخزين وواجبات أمين المخزن، وأهم الدفاتر المخزنية، وأذون الصرف، وأصناف المخزن وطريقة إضافة الفاتورة المخزنية.

وتم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تخص العمل بالمخازن، ومناقشة اقتراحات أمناء المخازن من خلال شادي سعيد مدير الإدارة، وعصمت محمد بإدارة المخزون السلعي.

يشار إلى أن دورة صقل مهارات مسؤلي المخزون السلعي وأمناء المخازن بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب تتم وفقًا للخطة المحلية للتعليم المدني للعام المالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.