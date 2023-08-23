زيارة ميدانية لأعضاء برلمان طلائع الشرقية لصوامع نزلة خيال

نفذ إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع مركز شباب نزلة العرين التابع لإدارة شباب أبو كبير، زيارة ميدانية لصوامع نزلة خيال إحدى المشروعات القومية بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية القابضة الصوامع والتخزين.

وشاهد الطلائع، مراحل استقبال الصوامع الذهب الأصفر من موسم حصاد محصول القمح، وتلاحظ لهم عمل اللجان المسئولة عن استلام الاقماح والتسهيل على مزارعي توريد القمح وتقليل الوقت والجهد.

وتتسم صوامع نزلة خيال بسعتها التخزينية والتي تبلغ ٥ آلاف طن، يتم ملئها وتفريغها مرتين حتى الآن، ويتم استلام الأقماح بها، وبالصوامع لجنة فرز القمح مكونة من رئيس اللجنة من إدارة التموين ومندوب من الزراعة لحصر المساحات التى يتم الوريد منها ومندوب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذى يحدد درجة نقاء القمح ومندوب الجمعية القبانية الموازين والذي يقوم بمتابعة الموازين ورصدها.

وأدرك الطلائع أن الدولة مُهتمة بإنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل وتخفف أعبائهم حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل تعزيزاً لعمليات التوريد، وأوضح لهم المسؤولين أنه تم الإستفادة من فكر الشباب الجديد والمتميز في استخدام تكنولوجيا العصر الحديث للعمل في صوامع الغلال المنتشرة على مستوى الجمهورية.