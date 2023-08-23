الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تدمير وكر لداعش والقضاء على عناصره بضربة جوية في صلاح الدين

علم العراق
علم العراق

أعلن جهاز المخابرات الوطني بالعراق، اليوم الأربعاء، توجيه ضربة جوية دمرت وكرًا لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

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وقالت المخابرات العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "عناصر جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبإسناد قيادة القوة الجوية، تمكنوا من استهداف أحد أهم أوكار داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

تدمير معقل التنظيم والقضاء على العناصر الإرهابية

وأوضحت، أن "العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وتتبع ميداني وفني لعناصر داعش المتواجدين في إحدى الأوكار الواقعة في جبال قضاء طوز خورماتو، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة أعقبتها عملية إنزال من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.

وأضافت، أن العملية أسفرت عن "تدمير معقل التنظيم والقضاء على العناصر الإرهابية والاستيلاء على وثائق ومعدات مهمة خاصة بالتنظيم".

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