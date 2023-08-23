تحرير 87 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، حملات تموينية وتفتيشية مكثفة ، على المخابز البلدية والأسواق ، والتي أسفرت عن تحرير 87 محضرا تموينيا مخالفا ، خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات .

والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين ، أسفرت عن ضبط 77 مخالفة في مجال المخابز البلدية ، تنوعت بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف، أخري متنوعة ).

إلى جانب ضبط 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ، حيث تنوعت المخالفات بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر المقرر، تجار تموينيين)، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.