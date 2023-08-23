دور مصر والأردن المشترك في إحياء القضية الفلسطينية| فيديو

كشف صبري عبد الحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، عن دور مصر والأردن المشترك في إحياء القضية الفلسطينية، قائلًا: إن علاقات مصر والأردن استراتيجية متنوعة، ترتكز على مبادئ الجوار والأخوة.

القضية الفلسطينية

ولفت نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، إلى أن مشاركة مصر في الدورة الـ35 لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي نتج عنها عدد من الاتفاقيات بين البلدين في شتى المجالات.

وتابع أن زيارات مصر والأردن المتبادلة تؤكد على شدة العلاقة بين الدول الأشقاء الجوار، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا وتطويرًا مستمرًا في مختلف القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها الأقرب في الجوار مع القدس.

وتابع: هناك تطابق في الرؤى بين مصر والأردن في رؤية مصر للقضية الفلسطينية وإحيائها بعد محاولات لدفنها من القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا والصين وروسيا، مشددًا على أن مصر والأردن حريصتان على إحياء عملية التفاوض في تلك القضية الشائكة.

القضية الفلسطينية

وعلق: ليس من المعقول أن تكون هناك شبه حكومة في قطاع غزة وسلطة في رام الله، غير قادرة على بسط نفوذها، ثم نتحدث عن إقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال حديثه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد.