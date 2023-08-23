بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لطلاب المدارس بالوادى الجديد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة المشروعات الجارية في المحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات مشروع إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة، حيث يتم بناؤهما على مساحة تصل إلى ٥٠٠ فدان.

وأعرب الزملوط عن أهمية التسريع في عمليات التنفيذ لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

كما تم التطرق للمدينة الشبابية التي يتم تطويرها في المحافظة، حيث تم استكمال أعمال التطوير لإفتتاحها قريبًا. وتمت مناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء أول قرية تراثية وفندق بيئي في المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات شبابية للعاصمة الإدارية.

وبحث الزملوط والصبحي أيضاً تنفيذ بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس. وأشاد الزملوط بدعم الوزارة لجميع الأنشطة والفرق الرياضية وتطوير المنشآت الرياضية في المحافظة، بهدف رفع مستوى مشاركتها في البطولات المحلية والقومية، وتشجيع الرياضات التراثية واستضافة البطولات الدولية في المحافظة.

تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الجهات المعنية لتطوير ودعم القطاعات الرياضية والشبابية في مختلف مناطق البلاد، بهدف تعزيز التراث الثقافي والرياضي للمحافظة وخلق فرص ترفيهية وتطويرية للشباب فيها.