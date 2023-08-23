كشف بترولي جديد غرب خليج السويس| تفاصيل

تحدث الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، حول كشف بترولي جديد غرب خليج السويس، قائلًا: "مصر تزيد من قوتها النفطية واكتشافاتها واستغلالها لمياهها الاقتصادية باعتبارها مركز إقليمى لتبادل الطاقة، لافتا إلى انه اكتشاف فى وقت حرج يمر به العالم".



كشف بترولي جديد غرب خليج السويس



وأضاف البهواشى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن ذلك يعزز دور الشراكة ما بين القطاع الحكومي المتمثل فى الهيئة المصرية للعامة للبترول والشركات الأجنبية المتخصصة فى الحفر والتنقيب على قطاع النفط والغاز.



كشف بترولي جديد غرب خليج السويس



ولفت إلى استغلال الدولة للمياه الاقتصادية سواء فى خليج السويس أو مياه البحر الأحمر ومن المنتظر فى القريب أن تكون طفرة نفطية لقطاع الاقتصاد المصرى، واليوم تثبت مصر قدراتها والاستباقية باتخاذ القرار لترسيم الحدود سواء فى البحر الأحمر أو المتوسط الذى مكن مصر من أن تتحصل على مواردها من غاز طبيعى والنفط الخام.