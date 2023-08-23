الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

آرسنال يرفض بيع مدافعه ويغلق الباب أمام اتحاد جدة

آرسنال
آرسنال

أتخذ نادي آرسنال الإنجليزي قرارا نهائيا بشأن مستقبل لاعبه البرازيلي جابرييل ماجالايس قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب نادي اتحاد جدة السعودي بقوة في التعاقد مع جابرييل، كما دخل ريال مدريد في الصورة من أجل ضمه في الساعات الماضية.

لكن يرفض نادي آرسنال رحيله، ويتمسك بإستمرار لاعبه ضمن صفوف المدفعجية.

يرفض آرسنال بيع جابرييل رغم إغراءات اتحاد جدة بشأن التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وواصل أن آرسنال لم يحدد سعر بيع لاعبه جابرييل ومن المتوقع أن يستمر داخل صفوف المدفعجية.

ويرغب اتحاد جدة في التعاقد مع مدافع أجنبي مخضرم، وسط إصابة لاعبه الدولي المصري أحمد حجازي الذي سيغيب قرابة ست شهور.
 

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