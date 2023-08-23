جورج سعيد يحصل على ماجستير في الآداب التاريخ الوسيط

حصل جورج سعيد يوسف سعيد، على ماجستير في الاداب التاريخ الوسيط وذلك يوم 2 - 8 - 2023.

وجاء في الماجستير، انه تعتير الثورات واحدة من الأحداث السياسية والاجتماعية الهامة فى تاريخ البشرية، حيث كانت هى الطريقة الوحيدة لتغيير النظم القائمة أو التعبير عن وجهة نظر الشعوب الرافضة لحكامهم ومستعمريهم. كما يعد المصريين أول شعب فى التاريخ يقوم بثورة، حيث اندلعت الثورة فى مصر عام 2280 ق.م ضد ظلم الحكومة، وكانت ثورة اجتماعية واقتصادية وسياسية، تغيرت فيها الطبقات الاجتماعية.

ومنذ أن دخل الرومان مصر، رفضهم المصريين وقاموا بثورات كثيرة ضدهم. واستمرت هذه الثورات خلال العصر البيزنطى، ومن خاللها عبر المصريين عن رفضهم للوجود البيزنطى فى مصر

وتعددت أسباب الثورات فى مصر إبان تلك الفترة، فهناك أسباب سياسية واجتماعيةً من أن ودينية وأخرى سياسية. وفى نفس الوقت قام البيزنطيين بقمع الثو ارت بكل قوة وشدة، خوفا يفقدوا مصر، قبو الحنطة الذى يعتمدون عليه فى حياتهم وانقسمت إلى خمسة فصول:

تم تقسيم الرسالة زمنيا

الفصل الأول : يقوم على البحث فى الثورات خالل عصر االمبراطور دقلديانوس )284-305م(، حيث شهد عهده ثورتان.

الفصل الثانى: يتعلق بالثورات ذات الدافع الدينى، واندلعت بسبب الجدل األريوسى، وقادها البابا أثناسيوس ال 20( 328-373م(.

الفصل الثالث: يتعلق بالثورات الدينية التى اندلعت فى مصر بعد مجمع خلقيدونية 451م، حيث كانت نتائج المجمع هى أسباب اندالع تلك الثورات.

الفصل الرابع: يتعلق بالثورات فى عهد االمبراطور موريس )582-602م(، وقد اندلعت فى عهده حركتان فريدتان من نوعهما، وهما تمرد ارستوماكوس وثورة األخوة الثالثة فى عقيلة.

الفصل الخامس: ويتعلق بالثورات فى نهاية العصر البيزنطى، فى عهود األباطرة فوقاس وهرقل قضية وشهدت هذه الفترة ثالث حركات سياسية، هما ثورتان والثورة البيضاء.

كما ناقش أيضا الوطنية فى مصر خالل العصر البيزنطى.

وخلص الباحث إلى أن المصريين قاموا بالثو ارت والحركات السياسية ضد البيزنطيين، تعبيرًا عما يجيش فى صدورهم، وأن الوطنية المصرية كانت دافعًا لتلك الحركات السياسية.