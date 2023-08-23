بعد واقعة كريستيانو رونالدو والحكم فو مينغ.. أغرب الحالات التحكيمية الأكثر جدلًا

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شهدت مباراة النصر السعودي أمام شباب الأهلي الإماراتي أحداثًا تحكيمية مثيرة للجدل من قبل الصيني "فو مينغ"، حكم اللقاء، والذي أثارت قراراته التحكيمية جدلا كبيرا وتساؤلات عديدة فى ظل غياب تقنية الـ VAR عن مجريات اللقاء.

أغرب الحالات التحكيمية في مباراة النصر وشباب الأهلي الإماراتي

مطالبة رونالدو حكم المباراة بإحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد مدافع شباب الأهلي الإماراتي داخل منطقة الجزاء

غضب رونالدو بعد انتهاء الشوط الأول تجاه حكم المباراة

وغضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، من سوء ادارته لأحداث لقاء العالمى و شباب الأهلي الإماراتي، متوجها نحو حكم مباراة فريقه بعد انتهاء الشوط الأول، غاضبًا بسبب مطالبته باحتساب ركلتي جزاء لفريقه.

وهو ما ذكره البرازيلي تاليسكا لاعب النصر السعودي فى تصريحات تليفزيونية بعد الفوز على شباب الأهلي الإماراتي، بأربعة أهدف مقابل هدفين، مشيرا الى ان غياب الفوز تأخر عن العالمى بسبب عدم وجود تقنية الفيديو، مؤكدًا ان وجودها كان سيغير نتيجة المباراة من البداية.

مطالبة فريق النصر السعودي بإحتساب ركلة جزاء

فيديو.. أهداف فوز النصر السعودي على شباب الأهلي الإماراتي

أغرب الحالات التحكيمية في الملاعب حول العالم

وتعيد أحداث مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي للأذهان العديد من الحالات التحكيمية التي اثارت جدلا واسعا في مختلف البطولات حول العالم منها أحداث مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الاسباني ومباراة الارجنتين وانجلترا بكأس العالم إلى جانب مباراة أستون فيلا ونظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

وتعد من أبرز الحالات التى أثارت الجدل الكبير فى الوسط الرياضي داخل الملاعب حول العالم، مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، التى جمعت الفريقين بالجولة الـ 28 بموسم 2022.

حيث شهدت عدة حالات تحكيمية جدليه، في المباراة وهى لقطة شد شعر البرازيلي مارسيلو واسقاطه داخل منطقة الجزاء دون تدخل من الحكم.

أما لقطة البرازيلي كاسيميرو الذي تعرض للشد مرتين في منطقة جزاء ألافيس ولكن الحكم تغاضى عن احتساب الركلة أو الذهاب للفار على الأقل.

ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

مباراة الأرجنتين وإنجلترا.. هدف مارادونا باليد فى كأس العالم 1986

وفى ربع نهائي كأس العالم لعام 1986 سجل دييغو مارادونا هدفين يظل التاريخ يتحدث عنهما، كان أحدهما الأجمل ، والثاني الأكثر جدلا بالمونديال.

وسجل مارادونا هدفا باليد اليسرى عندما قفز وسبق حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون ولعب الكرة في المرمى ليحتسبها الحكم.

واعترف الحكم التونسي علي بن ناصر عقب أحداث المباراة أنه لم يكن في وضع جيد لمشاهدة اللقطة.

هدف مارادونا باليد في كأس العالم

فيديو.. أهداف مباراة إنجلترا والأرجنتين فى كأس العالم 1986

مباراة أستون فيلا وشيفلد في الدوري الإنجليزي

وشهدت أحداث مباراة فريق أستون فيلا ونظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في افتتاحية البريميرليج، رفض مايكل أوليفر حكم الساحة، احتساب هدف صحيح لفريق شيفيلد، كما لم يسترجع تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.