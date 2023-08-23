الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بعد توقف مؤقت.. مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية

مطارات موسكو
مطارات موسكو

 

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأربعاء أن مطارات موسكو عادت للعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من اليوم نتيجة محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

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هجمات بالمسيرات تستهدف موسكو.. تعليق الرحلات في 4 مطارات رئيسية بالعاصمة

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روسيا مستعدة للرد على المقترحات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة اليوم إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو، وفقا لسكاي نيوز.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط اثنتين منها بواسطة الدفاعات الجوية، بينما تم تحييد الثالثة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

 

 وأشار البيان الصادر عن الوزارة: "في الثالث والعشرين من أغسطس، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية ليلاً من صد محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 3 طائرات مسيرة على مدينة موسكو. تم تدمير اثنتين منها في الجو فوق مناطق موجايسك وخيمكي في مقاطعة موسكو".

 

وأوضحت الوزارة أن الطائرة المسيرة الثالثة تم تحييدها باستخدام وسائل التشويش الإلكتروني واصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في مجمع "موسكو - سيتي" بعد فقدانها للسيطرة.

وأكدت وزارة الدفاع أنه لم تقع إصابات جراء هذه الحادثة.=

 عمدة موسكو

صرح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين على قناته في "تلجرام":

الدفاعات الجوية الروسية قامت بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو.

اصطدمت طائرة مسيرة ثانية بمبنى قيد الإنشاء في مجمع "موسكو - سيتي".

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