موعد مباراة الزمالك والحشد العراقي بربع نهائي البطولة العربية للأندية للكرة اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، نظيره فريق الحشد العراقي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023"، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وتأهل فريق يد الزمالك إلى ربع النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بالفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراة واحدة.

موعد مباراة الزمالك والحشد العراقي في البطولة العربية لليد

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الحشد العراقي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر موقع الاتحاد العربي لكرة اليد .

مشوارالزمالك في البطولة العربية لليد

وكان فريق يد الزمالك قد بدأ مشواره بدور المجموعات في البطولة العربية بالفوزعلى نظيره عين توتة الجزائري بنتيجة 34 /28 ثم الهزيمة أمام فريق العربي الكويتي بنتيجة 33/32، قبل العودة للانتصارات مجددا بالفوز الهدى السعودي بنتيجة 28 /24 ، والفوز على الشعلة اليمني بنتيجة 51 – 14.

قائمة الزمالك في البطولة العربية للأندية لكرة اليد

وضمت قائمة الزمالك في البطولة العربية للأندية لكرة اليد 19 لاعبا وهم:

أحمد الأحمر و أحمد حسام و محمود خليل “فلفل” و أحمد وليد و هشام السبكي و مؤمن زكي و إبراهيم العربي و هشام صلاح و محمد ياسين و محمد سمير "بوشا" و أحمد مؤمن صفا "دودو" و مازن رضا و عمر الوكيل "بكار" و شادي خليل و خالد وليد و محمد علاء "لوكا" و محمد البسيوني "مودي" و زياد حشاد و أحمد سامح.

موقف بكار من المشاركة في مباراة الزمالك أمام الحشد بعد تعرضه للإصابة

وتعرض عمر الوكيل بكار، لاعب يد الزمالك للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة ضد الشعلة اليمني أول أمس، في ختام دور مجموعات البطولة العربية للأندية، بعد اصطدامه بحارس الشعلة اليمني.

وخضع عمر الوكيل لعمل أشعة بالمستشفى أثبتت إصابته بارتجاج بسيط في المخ، لكنه تعافى سريعًا وعاد إلى فندق الإقامة.

وأكد حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق يد الزمالك في تصريحات تلفزيونية على جاهزية بكار لخوض مباراة الفريق اليوم ضد الحشد العراقي في ربع نهائي البطولة.

مؤمن زكي لاعب الزمالك يتصدر قائمة الهدافين بالبطولة العربية لأندية كرة اليد

وقبل انطلاق مباريات اليوم بربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة اليد، تصدر لاعب الزمالك مرمن زكي قائمة الهدافين بالبطولة برصيد 31 هدفا بفارق هدفا ةاحد عن لاعب مضر السعودي أحمد العبد العلي في حين جاء لاعب الحشد العراقي نضال بن العيد في المركز الثالث بقائمة الهدافين برصيد 26 هدفا.