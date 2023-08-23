« 20 سبتمبر مرسى علم والأقصر » يستضيفان احتفالات يوم السياحة العالمى .. صور

تستضيف مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات احتفالات يوم السياحة العالمي والفنون، بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية، وذلك خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر المقبل، بفندق فندق «أمارينا جنة ريزورت أكوا بارك» وذلك بمناسبة احتفالات العالم بيوم السياحة العالمي، الموافق 27 سبتمبر المقبل، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وبدعم ورعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون" ومنظم الكرنفال، إنه من المقرر أن يشارك في الكرنفال الذى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر المقبل، 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية مختلفة لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي، من بينهم " رومانيا، والسعودية، وإيطاليا، وألبانيا، وكوسوفو، وتركيا، والأردن، والسودان، ولبنان، وصربيا، وكازخستان، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلا روسيا، واليونان، وإسبانيا، والعراق"، بجانب نخبة من فنانين مصر"، مشيرًا إلي أن الأقصر سوف تستضيف جزء من برنامج الكرنفال.

وأكد "حميدة"، أنه سبق أن نظم هذا الحدث للعام الثالث علي التوالي حيث نظم فعاليتين سابقتين بمدينة الغردقة وله السبق في فكرة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والفنون جنبًا إلي جنب ودعم وربط السياحة بالفنون بأنواعها تحت رعاية المؤسسات المهتمة والداعمة للقوي الناعمة والترابط والتعايش بين الشعوب والثقافات وتأثيرها علي تنشيط السياحة بمصر عبر فنانين ومبدعي العالم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم، جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين إيمانًا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحي لمصر، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.

ومن المقرر أن يُقام معرض يوم 27 سبتمبر لعرض أعمال الفنانين، في حفل الختام وتكريم الفنانين المشاركين.



الكرنفال

الكرنفال

الكرنفال

الكرنفال

الكرنفال

الكرنفال

الكرنفال

الكرنفال

الكرنفال