فرحه وسط جماهير النصر السعودي بعد ريمونتادا مثيره بدوري أبطال أسيا(فيديو)

سيطرة حالة من الفرحة العارمة على جماهير النصر السعودي، بعد تحقيق الفريق الأول الفوز على نظيره شباب الأهلي الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد مباراة مثيرة شهدت ريمونتادا العالمى بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

النصر يصالح جماهيره في مباراة دراماتيكية على حساب شباب الأهلي الإماراتي

شهدت مباراة النصر و شباب الأهلي الإماراتي في البداية حذر من كل منهما، مع ضغط العالمي على استحياء، حتى نجح فى احراز هدف التقدم فى الدقيقة 11 عن طريق نجم الفريق البرازيلي تاليسكا.

النصر السعودي

وعلى الجانب الأخر أستغل شباب الأهلي الإماراتي نقطة الضعف الدفاعى للنصر وأدرك التعادل فى الدقيقة 18 عن طريق يحيي الغساني لاعب الفريق، وأضاف الهدف الثاني فى الدقيقة 46 وسط صدمة جماهير العالمى من مجريات الشوط الأول.

ومع انطلاق أحداث الشوط الثانى، وضغط النصر بقوته الضاربه لكن دون ترجمة الاستحواذ الى أهداف، حتى شهدت الدقيقة 88 ريمونتادا العالمى عن طريق اللاعب سلطان الغنام وأحرز هدف التعادل.

وأضاف تاليسكا الهدف الثالث ، وعزز بروزوفيتش بالهدف الرابع في الدقيقة 96 من عمر المباراة ليفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فيديو.. أهدف النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي