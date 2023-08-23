مؤتمر حق المرأة فى القانون والمجتمع يكرم رئيس اتحاد المستثمرات العرب

كرم مؤتمر حق المرأة في القانون والمجتمع المقام برعاية وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعى، الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وذلك كإحدى المتميزات والشخصيات المؤثرة في المجتمع على مستوى الجمهورية فى مجال الاستثمار وكسيدة صناعة وريادة أعمال، ودور الاتحاد في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

وعقب التكريم أكدت الدكتورة هدى يسي، أن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حصلت المرأة على مكاسب غير مسبوقة فى القانون والمجتمع، وفتحت لها آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل.

وأشارت هدى يسي إلى أن تلك المكاسب مهدت للمرأة الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وألقت هدى يسي، الضوء حول بعض القوانين التى أدخلت عليها تعديلات لنيل حقوق المرأة بما يكفل لها المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها: إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة.