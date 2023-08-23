نموذج مضيء بتربية الغردقة تحرر من الامية

اختتمت اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية التى نظمتها جامعة جنوب الوادي لطلابها للمشاركة في مشروع محو الامية تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة تلك اللقاءات التى استمرت اكثر من اسبوعين فى مختلف مدن محافظات قنا والاقصر والبحر الأحمر خلال شهر اغسطس الجارى خلال فترة الاجازة الصيفية فى مقار الطلاب بتلك المحافظات تيسيرا على الطلاب للرد على كافة تساؤلاتهم عن المشاركة فى المشروع القومى لمحو الامية فى اطار الدور التوعوى للجامعة والتاكيد على رسالة الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة .

واختتمت تلك اللقاءات بلقاء طلاب الجامعة ابناء محافظة البحر الأحمر بكلية التربية بالغردقة باشراف الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع البحر الأحمر والدكتور اشرف محمود عميد كلية التربية بالغردقة واستهل احداث اللقاء الدكتور محمد سيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة عن دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي واستمرار مشاركة الجامعة فى مشروع محو الامية تفعيلا للبروتوكول المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار متناولا بالشرح جميع مراحل المشاركة بدءا من فتح الفصول ونهاية بحصول الدارس على شهادة محو الأمية وعرض لنماذج من الطلاب المتميزين في المشاركة ودعا الى المشاركة المتميزة من قبل الطلاب

واستعرض محمد الكامل منسق عام الجامعة فى مشروع محو الأمية الحوافز والمزايا التي يحصل عليها الطلاب من الجامعة ومن هيئة تعليم الكبار وحث الطلاب على توسيع قاعدة المشاركة باعتبار ان هذا يعد من دورهم في خدمة مجتمعهم والقضاء على الامية التى تعد بمثابة قضية قومية وتناول فى حديثه بعضا من اعداد الاميين فى بعض مدن محافظات قنا والاقصر

وقدمت مدير عام فرع تعليم الكبار بالبحر الأحمر الشكر للجامعة لمشاركتها الناجحة واعتلاء مركز متقدم بين الجامعات المصرية واكدت على حرية الطالب اختيار الدارس وتوقيت فتح الفصل ومكان الفصل

وتحدثت الدكتورة مروة يوسف المدرس بكلية التربية بقنا عن اهمية المهارات التي يجب ان يتحلى بها الطالب فى التعامل مع الدارسين شارحة العديد من صور الامية ومنها محو امية التغذية التى تبدو فى السلوك الغذائي الخاطئ للأفراد

وقدمت الدكتورة رباب زمزمى وكيل كلية التربية بالغردقة لخدمة المجتمع نموذج مضيء لاحدى عاملات الخدمات المعاونة بالكلية التى تحدت الظروف وتعلمت ومحت اميتها وحصلت على شهادة محو الأمية وهذه السيدة اعربت عن فرحتها بتلك الشهادة وانها تتابع ابناءها في استذكار دروسهم بالمرحلة الابتدائية وحثت الطلاب على المشاركة بهدف رسم الفرحة على وجوه الدارسين بتحررهم من الامية

وشهدت احداث اللقاء حوارا مفتوحا بين الطلاب المشاركين ومسؤولى هيئة تعليم الكبار بالبحر الأحمر ومنسوبى الجامعة تمت فيه الاجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم

شارك في اللقاء مديرى ادارات محو الأمية بالمحافظة وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالغردقة وبنهاية احداث هذا اللقاء اختتمت اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية هذا العام لتكون الجامعة قد اكدت على دورها في المشاركة فى مشروع محو الامية وتفعيل البروتوكول المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

كلية التربية بالغردقة

كلية التربية بالغردقة

كلية التربية بالغردقة