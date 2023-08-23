دورة التربية العسكرية رقم 17 في جامعة أسيوط

أصدرت إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط تنبيهًا هامًا لجميع الطلاب بشأن دورة التربية العسكرية رقم 17. وقد تم تحديد مدة الدورة من يوم 30 أغسطس 2023 حتى يوم 13 سبتمبر 2023.

وعليه، يُطلب من جميع الطلاب سرعة التقدم والتسجيل في التربية العسكرية للدورة من 25 أغسطس 2023 وحتى بداية الدورة وتتم عملية التسجيل يدويًا، وعلى الطلاب زيارة إدارة التربية العسكرية بالجامعة لإتمام عملية التسجيل.

ويُشترط في الطلاب المتقدمين للتسجيل استلام كرت التسجيل والتعليمات الخاصة بالدورة فور إتمام عملية التسجيل بإدارة التربية العسكرية.

التربية العسكرية تُعد من الجوانب الهامة في تعزيز قيم المسؤولية والانضباط لدى الطلاب، ولذلك تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب وتسعى لتطوير البرامج التعليمية المعتمدة على التربية العسكرية.

وتهيب إدارة التربية العسكرية بجميع الطلاب المتأهلين للدورة الالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة التي ستُقام خلال فترة الدورة.

وفي نهاية الدورة، سيتم منح الطلاب شهادات تأكيد على إتمامهم للدورة، وسيحصلون على فرصة لاستخدام المهارات التي اكتسبوها في حياتهم المهنية المستقبلية.

نذكر جميع الطلاب بأن التربية العسكرية تعد جزءًا من متطلبات التخرج، وعليهم الالتزام بالقواعد والأنظمة المنصوص عليها خلال مدة الدورة.

ولمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى التواصل مع إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط