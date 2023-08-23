يقدم مهرجان العلمين، عروض فنية عربية وأجنبية في الأسبوع الأخير لمهرجان العلمين، وبدأ المهرجان في 13 يوليو الماضي ويستمر حتى 26 أغسطس، ولن تكون العطلة الأسبوعية، أقل قوة أو أهمية من العطلات الأسبوعية لمهرجان العلمين.

ويشهد مهرجان العلمين العديد من الفعاليات والأنشطة سواء رياضية وثقافية وفنية، وحفلات غنائية لعدد من المطربين المصريين والعرب بالإضافة إلى نجوم عالميين.

مهرجان العلمين

ويشهد الأسبوع الأخير لمهرجان العلمين عروضًا للبالية والفرق الشعبية المصرية سواء من الأقصر أو كفر الشيخ أو الإسكندرية، ومنافسات ومسابقات لكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقة جرى شاطئية.

الدورة الثانية لمهرجان الدراما

وتنظم العلمين الجديدة الدورة الثانية لمهرجان الدراما الذي سيقام على أرض مدينة العلمين، كما تقام حفلتان الأولى لفرقة كايروكي، والثانية لمطرب الراب العالمي راس.

ويدعو مهرجان العلمين الجديدة للفخر والسعادة، حين يتحدث الجميع عن هذا المهرجان الذي أثبت نجاحه واختلافه وتميزه إلى حد بعيد، حيث يروج للسياحة المصرية، ويضع العلمين الجديدة على خريطة السياحة العالمية.

جاء ذلك في تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر قناة إكسترا نيوز.