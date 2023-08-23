دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة سبورتنج براجا البرتغالي و باناثينايكوس اليوناني الليلة

يلتقي فريق الكرة الاول بنادي سبورتنج براجا البرتغالي أمام نظيره باناثينايكوس اليوناني، على ملعب البلدى برجا، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبية.

موعد مباراة سبورتنج براجا و باناثينايكوس

ويلعب فريقا سبورتنج براجا البرتغالي مواجهة مرتقبة امام نظيره باناثينايكوس اليوناني، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة سبورتنج براجا و باناثينايكوس

وتذاع مباراة باناثينايكوس و سبورتنج براجا، مساء اليوم، بالملحق الأوروبي، على شبكة قنوات بى ان سبورت وتبث المواجهة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium