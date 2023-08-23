قال الدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إن دول أفريقية تتحمل مديونية تريليون دولار بسبب السياسات الغربية، وجرى التعامل مع هذه السياسات لفترات طويلة، بالإضافة إلى أن هناك 22 دولة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها في الديون، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولى.



قمة "بريكس" تنظر فى إعادة توازنات العالم متعدد الأقطاب

وأضاف الدكتور يسرى الشرقاوى، خلال حديثه عبر قناة إكسترا نيوز، أن قمة "بريكس" فى جوهانسبرج، اجتماع حقيقى في ظل أحداث صعبة عالمية عاشها العالم خلال عامي 2021 و2022، متابعًا أنها تنظر فى إعادة توازنات العالم متعدد الأقطاب الآن، وفى رحلة الوصول إلى أقطاب جديدة، وهنا تأتى أهمية هذه القمة.

قمة "بريكس"



وتابع التحالف تم إنشاؤه عام 2006 وأعلن رسميا عام 2009 بخمس دول وهم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهناك مجموعة السبع الكتلة الأكبر اقتصاديا والتى تمثل 43% من اقتصاد العالم أمام تكتل البريكس والذى لديه قوة أخرى فى اتجاه آخر للمتابعين اقتصاديًا.