عاجل
عالم الآثار سليم حسن شخصية معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ55 مفاجأة في حالة الطقس اليوم الأربعاء
الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

فوائد تعود على القارة الأفريقية من قمة "بريكس"

قمة بريكس
قمة "بريكس"

تحدث الدكتور طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، عن فوائد تعود على القارة الأفريقية من قمة "بريكس" فى جوهانسبرج، قائلًا: "هذه القمة تبلور العالم الذى فيه قدر كبير من التوازن المتعدد الأقطاب والذى يأمل فى البعد عن الأساليب القديمة، وليس هناك تلك الهيمنة الأمريكية والغربية، وأن العالم فى هذه القوة الجديدة الناشئة".

قمة "بريكس" فى جوهانسبرج

وأضاف البرديسى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنه من خلال هذه القمة تستطيع الدول الناشئة الضعيفة والفقيرة والقارة الأفريقية أن تستفيد من مثل هذه الأوضاع والتنافس العالمي ما بين هذه القوة الصاعدة التي باتت تتحكم فى القرار الدولي بعيدًا عن فكرة الهيمنة الأحادية ووجهة النظر العالمية الواحدة.


وتابع، أن أكثر من مسئول أكد انهم لن يتخلوا عن الدولار كعملة موحدة من الناحية السياسية، موضحًا أن كل تلك الوفود بالقمة له انعكاسه وتداعياته على فكرة ذلك العالم الجديد وأنه تم تغيير جذري واستراتيجي فى هذا العالم مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية والسياسية لهذه القمة.

مواد متعلقة

جنوب إفريقيا: نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع"بريكس"

الرئيس الروسي في قمة بريكس: التخلي عن الدولار لا رجعة عنه

رئيس جنوب أفريقيا: الاستثمارات المباشرة في دول بريكس أكبر 4 مرات عما سبق