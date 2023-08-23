تحدث الدكتور طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، عن فوائد تعود على القارة الأفريقية من قمة "بريكس" فى جوهانسبرج، قائلًا: "هذه القمة تبلور العالم الذى فيه قدر كبير من التوازن المتعدد الأقطاب والذى يأمل فى البعد عن الأساليب القديمة، وليس هناك تلك الهيمنة الأمريكية والغربية، وأن العالم فى هذه القوة الجديدة الناشئة".

قمة "بريكس" فى جوهانسبرج

وأضاف البرديسى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنه من خلال هذه القمة تستطيع الدول الناشئة الضعيفة والفقيرة والقارة الأفريقية أن تستفيد من مثل هذه الأوضاع والتنافس العالمي ما بين هذه القوة الصاعدة التي باتت تتحكم فى القرار الدولي بعيدًا عن فكرة الهيمنة الأحادية ووجهة النظر العالمية الواحدة.



وتابع، أن أكثر من مسئول أكد انهم لن يتخلوا عن الدولار كعملة موحدة من الناحية السياسية، موضحًا أن كل تلك الوفود بالقمة له انعكاسه وتداعياته على فكرة ذلك العالم الجديد وأنه تم تغيير جذري واستراتيجي فى هذا العالم مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية والسياسية لهذه القمة.