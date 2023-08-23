دوري أبطال أوروبا.. تشكيل جالاتا سراي المتوقع أمام مولده النرويجي بالملحق الأوروبي

يخوض فريق جالاتا سراي التركي مواجهنة مرتقبة أمام نظيره مولده النرويجي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل جالاتا سراي المتوقع أمام مولده النرويجي

فى حراسة المرمى: موسيلر

فى خط الدفاع:تاسيندي، بردكجي، نيلسون، ساشا بوي

فى خط الوسط:محمد كريم، لوكاس توريرا، أوليفيرا، ألبير يلماز

فى الهجوم: إيكاردي

وتقدم مسؤولين سعوديين بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل مشاركة بطل دوري روشن في أبطال أوروبا بداية من نسخة 2024-2025.

ومن المتوقع أن تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا تغييراً شاملاً في مسارها، حيث سيرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، فيما سيتم تأهل 4 فرق إضافية وفق معايير يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يذكر أن مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما فاز على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي الذي أقيم في اسنطبول التركية.

موعد مباراة جالاتا سري ومولده والقنوات الناقلة

ويلعب فريق الكرة الأول بنادي مولده النرويجي أمام نظيره جالاتا سراي التركي فى تمام الساعة (22:00 مصر والسعودية)، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1 Premium