تعليم الوادي الجديد يعلن الأعمال الفائزة بالتربية المسرحية

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن الأعمال الفائزة على مستوى المديرية في مسابقات مركز تنمية القدرات المسرحية.

تم تنفيذ هذه المسابقات خلال الاجازة الصيفية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية، تحت إشراف توجيه عام التربية المسرحية. وقد هنأ وكيل التعليم المدارس الفائزة في مختلف الإدارات التعليمية، مشيراً إلى تأهلها لتصفيات الجمهورية.

وأعرب عطية عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بتحقيق أفضل النتائج المرجوة في المسابقات القادمة. وتهدف هذه المسابقات إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم في المجال المسرحي، بهدف تنمية شخصيتهم وتعزيز قدراتهم التعبيرية والفنية.

ومن جانبه، أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالجهود التي بُذلت لإتمام هذه المسابقات وتأكيد أهمية دور المسرح في تعزيز قيم التعاون والانضباط والإبداع لدى الطلاب. كما تمنى الزملوط للفائزين مزيدًا من التألق والنجاح في المراحل المقبلة من المسابقات.

من جانبها، عبرت حنان مجدى نائب المحافظ عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدة على أهمية دعم وتشجيع الأنشطة المسرحية في المدارس، وذلك لتعزيز الثقة والقدرات الشخصية لدى الطلاب، فضلاً عن تنمية مهاراتهم الإبداعية والتواصل.

وفي الختام، يعكس هذا الإعلان عن الأعمال الفائزة إصرار السلطات التعليمية في الوادى الجديد على تطوير قطاع التعليم وتشجيع المبادرات المبتكرة في المسرح، بهدف تحفيز الشباب وتمكينهم من الاستفادة القصوى من إمكانياتهم الفنية والإبداعية.