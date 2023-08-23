موعد مباراة جالاتا سري أمام مولده النرويجي بالملحق الأوروبي

يتقابل فريقا جالاتا سراي التركي ونظيره مولده النرويجي، مساء اليوم، على ملعب الأخير، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة جالاتا سري ومولده والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكة الأول بنادي مولده النرويجي أمام نظيره جالاتا سراي التركي فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة جالاتا ساري ومولده

وتذاع مباراة جالاتا سراي ونظيره مولده النرويجي عبر شبكة قنوات بى ان سبورت بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1 Premium.

وتوج فريق الكرة الأول بنادى مانشستر سيتي بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما فاز على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي الذي أقيم في اسنطبول التركية.

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.