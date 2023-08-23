ارتفاع في درجة الحرارة في أسيوط والعظمى 42 درجة مئوية

أفادت تقارير الطقس الصادرة اليوم أن حالة الطقس في مدينة أسيوط هي مشمس صافٍ غالبًا، حيث يمكن للسكان والزوار الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة.

وبحسب هذه التقارير، فإن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 42 درجة مئوية، في حين تكون الدرجة الصغرى حوالي 25 درجة مئوية، مما يشير إلى حرارة عالية طوال اليوم.

وعلى صعيد الرياح، ستكون شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 10 إلى 24 كيلومتر في الساعة. وتُنصح الأشخاص باتخاذ الحيطة والحذر خلال التنقل وخاصةً للسائقين.

ومن ناحية جودة الهواء، فإنها غير صحية، مما يعني أنه يجب على الأشخاص ذوي الحساسية تجنب التعرض الطويل للهواء الخارجي.

أما مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى في يوم اليوم، فهو 4 معتدل، مما يعني أنه لا يلزم استخدام واقي الشمس إلا إذا كان الشخص يخطط للبقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة.

تشير التقارير أيضًا إلى وجود هبّات للرياح بسرعة 44 كيلومتر في الساعة، وهذا يعزز أهمية اتخاذ تدابير السلامة المناسبة وضبط استقرار المواد التي قد تتأثر بالرياح.

وفيما يتعلق بالرطوبة، فإنها ستتراوح من 16 في المائة إلى 56 في المائة، مع درجة التكثف عند 11 درجة مئوية. وتجدر الإشارة إلى أن الغطاء السحابي سيكون ضعيفًا بنسبة 0 في المائة.

أما فيما يتعلق بالرؤية، فستكون جيدة حيث يمكن رؤية الأجسام على بعد حوالي 15 كيلومترًا.

وفيما يتعلق بالارتفاع السحابي الأقصى، فسيصل إلى 9100 متر، مما يعكس وجود طقس مستقر ومشمس في المدينة.

وبناءً على هذه التوقعات الجوية، يجب على السكان والزوار أخذ الاحتياطات اللازمة في فصل الصيف، مثل ارتداء ملابس مناسبة للحد من التعرض للشمس المباشرة، وشرب كميات كافية من الماء للترطيب، وتجنب التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس.