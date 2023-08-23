الجيش السوداني يؤكد سيطرته على سلاح المدرعات بالخرطوم

أعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، سيطرته الكاملة على سلاح المدرعات بالخرطوم بعد صد هجوم من قوات الدعم السريع.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش السوداني في بيان، "تمكن سلاح المدرعات مجددا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل مليشيات المتمرد حميدتي (قوات الدعم السريع) التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة وتبسط قواتنا حالياً كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأي محاولات جديدة".

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية سيطرتها على قيادة سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في منطقة "الشجرة" جنوبي العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، التي تدور معارك طاحنة حولها منذ أيام بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بسبب أهميتها الاستراتيجية والمعنوية لكلا طرفي النزاع.

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.