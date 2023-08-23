رفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة بمدينة أبشواي في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز حملة مسائية لرفع الإشغالات والعوائق بشوارع وميادين مدينة أبشواي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع وفتح المحاور المرورية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملة أسفرت عن إزالة الخيام والشمسيات ورفع الحواجز الحديدية وعوائق الطريق ومصادرة استندات العرض التى يتم وضعها بحرم الطريق العام، وتتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة بالشوارع الرئيسية والطرق، وينتج عنه اختناقات مرورية متكررة.

وشدد رئيس المركز على قسم الإشغالات بالمتابعة المستمرة لعدم تكرار المخالفات ومنع التعدي على الطريق العام مرة أخري، موجها باستمرار الحملات يومياً ومصادرة كافة المخالفات وعوائق الطريق بمدينة أبشواي وقرى المركز.

رافق رئيس المركز خلال الجولة المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القري، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات والمتابعة، والمهندس مصطفي متولي رئيس قسم الإشغالات وفريق العمل، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التي شملتها جولة رئيس المركز.

متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمركز أبشواي

وفي سياق آخر قامت الأجهزة التنفيذية بالتجول داخل الشوارع والميادين بمدينة أبشواي لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومدى إلتزام المحلات التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة وكذا إطفاء اللوحات الإعلانية على المحلات واللافتات على اعمدة الانارة، كما قامت الوحدات المحلية القروية دائرة المركز بالمرور ومتابعة إلتزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة

وأكد "فراج" انه قام بتشكيل فرق عمل تجوب المدينة والوحدات المحلية بقرى المركز، لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الاحمال، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الليلي بالقرى والعزب، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية والكافيهات بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتخفيف الأحمال، وكذا إغلاق اللوحات المضيئة على المحلات التجارية وبالشوارع والميادين العامة، مع التأكد من إلتزام جميع المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكاشفة، وكذا قاعات الأفراح بالإلتزام بتطبيق اجراءات ترشيد الكهرباء وتخفيف الاحمال.