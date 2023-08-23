روسيا مستعدة للرد على المقترحات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الثلاثاء، أن موسكو منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية؛ ومستعدة للرد على مقترحات جادة.

وقالت زاخاروفا لوكالة "برازيل دي فاتو" البرازيلية: "لقد كنا دائمًا وما زلنا، منفتحين على حل دبلوماسي للأزمة، ومستعدين للاستجابة لمقترحات جادة حقًا".

وأكدت زاخاروفا، أن روسيا تقدر تقديراً عالياً الوساطة والمبادرات الإنسانية، التي تهدف إلى تحقيق السلام؛ مشيرة إلى أن الطرف الأوكراني قاطع وحظر المفاوضات مع موسكو.

وأضافت أنه من أجل بدء عملية التفاوض، لا بد من اتخاذ ثلاث خطوات: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، ويجب على كييف أن توقف الأعمال العدائية، وأن تسحب قواتها من الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن مستقبل "بقية أراضي أوكرانيا" سيعتمد "إلى حد كبير" على مدى سرعة فهم أوكرانيا والغرب أن روسيا لن تتسامح مع وجود "دولة معادية لروسيا بشكل علني" على حدودها.

يذكر أن الجانب الروسي أعلن في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا حول تسوية النزاع؛ لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.

ويدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض، وهو الأمر الذي تُظهر موسكو استعداده له؛ ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا، هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.