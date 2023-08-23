خالد عيد: تغيير المدربين ساهم في هبوط غزل المحلة

يرى خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن كثرة تغيير المدربين ساهمت في هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.



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قال خالد عيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغيير المدربين سبب أساسي في رحيل غزل المحلة وبابافاسيليو كان لازم يكمل ويحصل على الفرصة في البداية"

أضاف: "بالنسبة لتصريح عبد الباقي جمال بشأن تواصل لاعبي غزل المحلة مع بعض المدربين لإفساد الفريق"

واختتم:"لم أرفض التجديد لغزل المحلة ولم يكن هناك خلافات مع علي العباسي، النادي صنع اسمي ولا يمكنني رفض تدريب الفريق"