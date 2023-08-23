محمد مصيلحي: رفضت التعاقد مع كهربا لهذا السبب

فجر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مفاجأة حول رفضه التعاقد مع محمود كهربا مهاجم الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال مصيلحي عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مروان عطية انضم للأهلي مقابل ٢٩ مليون جنيه. رحيل مروان جاء بمقابل مالي جيد في وقت مناسب جدا". وكشف: "الأهلي تفاوض معنا لضم مروان عطية عن طريق الخطيب وعدلي القيعي وأمير توفيق في منزلي، وعرضوا علي عمار حمدي ومحمد محمود ومحمود كهربا ضمن الصفقة".

وأضاف: "رفضت ضم كهربا.كان رأيي وقتها أنه لاعب كبير لكن"في مشاكل ومستحقات والزمالك وانا مش عاوز ادخل طرف، واتقال إن 11 يناير هيترفع الايقاف ومكنتش مصدق، كنت خايف ادخل دوامة".

مصيلحي: محمد عمر أصر على عدم الإستمرار مع الإتحاد

وعن رحيل محمد عمر نجم الإتحاد السكندري عن منصبه عندما كان مديراً فنياً للإتحاد قال مصيلحي: “ محمد عمر أصر على عدم استكمال مهمته مع الفريق، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان جيدا في الموسم الماضي لكنه كان سيئًا في النهاية، كما وصل الفريق لنصف نهائي كأس الرابطة ”.

وأكمل أنه مازال يتعامل مع محمد عمر ويستشيره في بعض الأمور المتعلقة بفريق الكرة، ونفس الأمر بالنسبة لإمام محمدين الذي حاول إعادته لمنصبه في نادي الاتحاد لكن إنبي تمسك به.

وأتم أن فترة إمام محمدين كانت مميزة مع الفريق، كما أنه حرص على دعم قطاع الناشئين، وأصبح الاتحاد يملك ناشئين في الفريق الأول تعاقد معهم إمام محمدين.