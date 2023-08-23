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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاني العجيزي ينتقد مسؤولي الأهلي بسبب والتر بواليا

والتر بواليا
والتر بواليا

انتقد هاني العجيزي نجم الأهلي والزمالك السابق، قرار النادي الأهلي بالاستغناء عن والتر بواليا. 

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قال هاني العجيزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرار التفريط في والتر بواليا قرار غريب من وجهة نظري من النادي الأهلي كان لابد من حصوله على فرصة كاملة"

واختتم: "الأهلي يحتاج لمهاجم صندوق قادر على استغلال أنصاف الفرص"

في سياق متصل توصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق لتسوية مستحقاته المتأخرة وفسخ عقده بالتراضي.

ويرغب بواليا في الحصول على قيمة عقده كاملاً حال فسخ عقده بينما عرض الأهلي مبلغ 280 ألف دولار بدلاً من 700 ألف دولار على اللاعب لفسخ عقده ومنحه الاستغناء.

وتلقى بواليا عرضين من ناديي الرجاء المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي للفوز بخدماته ولكن العروض تتوقف على عدم ارتباط اللاعب بعقد رسمي مع الأهلي ليصبح الانتقال حراً.

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