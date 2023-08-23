نجم الكرة المصرية: الأهلاوية زعلانين على حال الزمالك.. ومطالب فتوح (مبالغ فيها)

أكد هاني العجيزي نجم الأهلي والزمالك السابق أن حال الزمالك الفترة الماضية حزين حتى لجماهير الأهلي.

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قال العجيزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حال الزمالك الفترة الماضية كان يزعل لدرجة إن الأهلاوية زعلانين على الزمالك"

وأضاف: "معجب بطريقة لعب خوان كارلوس أوسوريو والمدرب قادر على النجاح مع الزمالك في الظروف الطبيعية"

وواصل: "إذا تم بيع زيزو بالطبع سيتأثر الزمالك سلبا ولكن الزمالك هو من يصنع اللاعبين والنجوم"

وعن أحمد فتوح قال:" أعتقد أن مطالبه للتجديد مبالغ فيها، لازم اللاعيبة تعرف إن الزمالك خيره عليهم"