حسن حمدي يتدحل لإقناع عبد الحفيظ بحضور إحتفالية الأهلي

حرص حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق على التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء من أجل إقناعه بحضور حفل النادي الأهلي بتتويج الفرق الرياضية بالبطولات في الموسم الماضي والذي يقام غداً الأربعاء بالجزيرة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يشعر سيد عبدالحفيظ بحالة من الغضب من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط بسبب الطريقة التي تم توجيه الشكر له من منصبه داخل القلعة الحمراء وتعيين خالد بيبو بدلاً منه في منصب مدير الكرة.

وأضاف:"طالب حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بحضور حفل النادي غداً الأربعاء في الجزيرة وحل أزمة رحيله عن القلعة الحمراء فضلا عن حرص مجلس الخطيب على تكريمه بعد تعيين خالد بيبو بدلاً منه.

راتب ماريجا يعرقل فكرة إنضمامه لـ الأهلي



على جانب آخر تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من بعض الوسطاء خلال الساعات الماضية للتعاقد مع المحترف المالي موسى ماريجا مهاجم فريق الهلال السعودي السابق في صفقة انتقال حر.

وقال محمد فاروق: " السويسري مارسيل كولر تحفظ على فكرة انتقال موسى ماريجا إلى النادي الأهلي بسبب عامل السن".

وأتم: "إدارة الأهلي رفضت موسى ماريجا بسبب قيمة عقده حيث يطلب الحصول على 4 ملايين دولار وهو ما لا يتناسب مع الفريق الأحمر".